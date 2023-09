TALE E QUALE SHOW | SECONDA PUNTATA DEL VARIETÀ DEL VENERDI SERA CONDOTTO DA CARLO CONTI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica che lo ha visto leader della primata, tornacon il suo “”, ildi Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 29 settembre alle 21.25. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, sul palco sfileranno i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione che già nel corso del primo appuntamento hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni, molto gradite non solo dal pubblico presente, ma anche dai telespettatori, tramite i vari canali social. Il primo vincitore è stato Gaudiano, che si è identificato alla perfezione in Tiziano Ferro interpretando “Non me lo so spiegare”.piazza ...