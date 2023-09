“Tale e Quale Show” | dalla Marini alla Prati | Cristiano Malgioglio e le foto delle sue “vittime”

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non c’è programma cui partecipiche non porti con sé uno strascico di polemica, anche solo leggero e divertente come nel caso di. Il celebre cantautore è stato riconfermato come giudice nel programma Rai condotto da Carlo Conti e il pubblico non potrebbe che esserne entusiasta. In ogni puntata si attendono con ansia i suoi giudizi crudeli e sferzanti, prontamente riproposti sui social, con tanto di screenshot, GIF e meme vari. Prima ancora dell’inizio della gara per la puntata di venerdì 29 settembre, su Twitter, o per meglio dire X, già si parla soltanto di lui. Il motivo è presto detto. I quadretti diDopo aver offerto un mazzo di fiori a Loretta Goggi, che ha compiuto 73 anni proprio quest’oggi, Carlo Conti si è apprestato a ...