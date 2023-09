Tale e quale show 2023 | Ginevra Lamborghini è Angelina Mango video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 29 settembre 2023) La seconda puntata del 29 settembre di2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dellagirl, nei panni della cantante, con il noto tormentone estivo Ci pensiamo domani. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Flavio Insinna” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Difficile dare un giudizio, viste le tante stonature. Una canzone decisamente troppo difficile per la vocalità della, anche se l’impegno sicuramente c’è stato. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...