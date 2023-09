Una guerra destinata a durare ancora a lungo, un viaggio in Cina anche per spingere Mosca verso un negoziato. Il ministro degli Esteri Antonio ...

Teme dei rilievi dell'Europa sulla manovra "Assolutamente no, abbiamo le carte in regola". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, e vicepremier, Antonio, rispondendo a margine della tre giorni azzurra a Paestum."C'è una situazione internazionale - ha aggiunto - che ha complicato la situazione, pensiamo alla guerra in Ucraina o alle decisioni ...Ma, come molto spesso dice Antonio, colui che dal 1994 ha sempre seguito senza ... con il costanteche tutto avrebbe potuto precipitare facendo scivolare Mosca tra le braccia di una ...

Tajani: no timore di rilievi Ue sulla manovra, abbiamo carte in regola ... Il Sole 24 ORE

Patto Ue migranti, Italia chiede tempo. Scontro Roma-Berlino su ong. "Confermati timori" Sky Tg24

Roma, 29 set. (askanews) - Teme dei rilievi dell'Europa sulla manovra "Assolutamente no, abbiamo le carte in regola". Lo ha detto il segretario ...Roma, 29 set. (askanews) -«Sono certo che le vili minacce di morte che il ministro Salvini ha ricevuto oggi sui social non lo fermeranno, anzi sono il segno che sta lavorando nella giusta direzione ...