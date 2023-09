Tabellone Wta Pechino 2023 | tornano Sabalenka e Gauff Tre italiane al via

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilcon tutti i risultati aggiornati del WTA 1000 di, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre. Si tratta dell’evento più importante di questao swing asiatico e infattiprotagoniste tutte le big del circuito. A distanza di tre settimane dalla finale degli US Open si rivedono Cocoe Aryna. Tre le azzurre direttamente nel main draw: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Di seguito ilcompleto.PRINCIPALE WTA 1000PRIMO TURNO (1)vs Kenin (Q) vs (Q) (WC) Yuan vs MertensPaolini vs (15) Haddad Maia (10) Krejcikova vs (Q) Pavlyuchenkova BYETrevisan vs Maria Zheng vs (5) Rybakina (4) Pegula BYE Vekic vs ...