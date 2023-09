Tabellone Atp Pechino 2023 | tornano Alcaraz | Sinner e Medvedev Presenti anche Musetti | Arnaldi e Sonego

(Di venerdì 29 settembre 2023) Torna in calendario dopo tre anni di assenza il torneo ATP 500 die lo fa con undi altissimo livello. Un sorteggio che si è svolto alla presenza di Jannik, che è uno dei tre azzurri nel main draw del torneo. Jannik esordirà contro il britannico Daniel Evans, mentredovrà vedersela contro Khachanov ed infine Lorenzosarà l’avversario di Humbert. Matteo, qualificatosi, sfiderà invece Wolf. Di seguito ilcompleto, conprime teste di serie. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYATP 500PRIMO TURNO (1)vs (Q) Hanfmannb. ...

Si gioca finalmente l'Atp Pechino 2023 . Il China Open, dopo 3 anni di assenza causa Covid, torna in calendario . Mancherà Novak Djokovic, 6 volte ...

Torna in calendario dopo tre anni di assenza il torneo ATP 500 di Pechino e lo fa con un Tabellone di altissimo livello. Un sorteggio che si è ...

Entra sempre di più nel vivo l’ATP 500 di Pechino (Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas ...

Matteo Arnaldi affronterà Nicolas Jarry al secondo turno dell'500 di Pechino 2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Dopo aver ... PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI ...Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Atp Pechino 2023: tabellone, calendario, date, orari Today.it

Atp Pechino 2023, tabellone e orari tv. In gara Sinner e Musetti Quotidiano Sportivo

Entra sempre di più nel vivo l'ATP 500 di Pechino (Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas con un doppio 64 e ora si parerà sulla strada di Ma ...L'altoatesino si complica la vita ma vince 6-4 6-7 6-3 e accede al secondo turno: affronterà o Shang o Nishioka per un posto nei quarti di finale ...