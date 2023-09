Superbonus | salta a sorpresa la proroga per i condomini

(Di venerdì 29 settembre 2023) Associazioni di categoria, imprese edili e inquilini ci speravano, ma alla fine ladelper ultimare i lavori neinon ci sarà. Il governo ha deciso che ilva rimodulato (al ribasso) e dunque sono stati bocciati tutti gli emendamenti al decreto Asset, attualmente in discussione al Senato, che riguardavano le proroghe, a 12 mesi o anche solo a 6 mesi, della misura.edilizio al 70% Il, già passato dal 110% al 90%, si ridurrà ulteriormente al 70% nel 2024. Si tratta di una doccia fredda per aziende e cittadini. Questi ultimi in particolare hanno deliberato l’avvio dei lavori a normativa favorevole e si ritroveranno a dover coprire la parte eccedente di tasca propria. “A nulla sono serviti gli appelli forti non solo di migliaia di ...

Lavori 110 in condominio in corso,la proroga: che succede ora e chi paga Nel quesito sopra ...lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al; ...Nella proroga speravano cittadini e imprese: i primi si auguravano di poter evitare di pagare di tasca propria la parte eccedente, mentre le imprese speravano che unancora alto avrebbe ...

Superbonus 110%: salta la proroga, cantieri e bonus a rischio Lavori Pubblici

Superbonus 110%, salta la proroga per i condomini: bocciati tutti gli ... Fanpage.it

"Avrà conseguenze pesantissime su imprese e famiglie la mancata proroga del Superbonus 110% per i condomini che hanno avviato i lavori". La Cna regionale giudica "grave il voto della commissione ...E' saltata la proroga del superbonus 110% per i condomini. Infatti, tutti gli emendamenti al DL Asset sono stati bocciati. Dunque il superbonus condomini dal prossimo anno scende al 70%. Proprio in ...