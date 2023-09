Sulle pensioni suona un nuovo allarme | la data cerchiata in rosso

Leggi su today

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tra neppure sette anni in Italia ci saranno circa un milione di persone in meno, nel 2040 sarà sparita una città grande come Roma, mentre nel 2050 culle sempre più vuote e invecchiamento della popolazione restituiranno l'immagine di un paese in cui mancheranno all'appello 4,5 milioni di persone...