Prende il via anche in Lombardia la raccolta firme per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare ‘Liberi Subito‘, elaborata e promossa ...

Anna, affetta da sclerosi multipla dal 2010, dopo undici mesi di attesa può accedere alla morte volontaria assistita. E' la prima cittadina del Fvg, la quinta persona in Italia. Lo comunica l' ...Questo principio vale in riferimento al dibattito in corso nel Paese circa una legge sule una riforma delle norme sull'aborto. Vale però anche rispetto alle "persone che, spinte ...

Suicidio assistito, Ass.Coscioni 'via libera per Anna' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Suicidio assistito, il primo caso in Fvg. Anna ha 55 anni ed è malata di sclerosi multipla dal 2010 ilgazzettino.it

Anna, affetta da sclerosi multipla dal 2010, dopo undici mesi di attesa può finalmente accedere alla Morte Volontaria Assistita. È la prima cittadina del Friuli Venezia Giulia, la quinta persona in It ...TRIESTE, 29 SET - Anna, affetta da sclerosi multipla dal 2010, dopo undici mesi di attesa può accedere alla morte volontaria assistita. E' la prima cittadina del Fvg, la quinta persona in Italia. Lo c ...