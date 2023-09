Su Meta Quest 3 arriverà il tracciamento della parte superiore del corpo

Oro da record : buone notizie per i possessori di questo metallo prezioso buone notizie per i detentori di lingotti, monete, barre e gioielli in oro: ...

L'azienda ha presentato ufficialmente il suo nuovo dispositivo per la realtà mista e un paio di occhiali intelligenti realizzati in collaborazione ...

Dieta dopo i 50 anni: integratore Dal momento che perdere peso può essere alquanto difficile, soprattutto a'età, per la dieta dopo i 50 anni si ha bisogno di un supporto che possa aiutare a ...Anche'anno, l'Associazione FERRO E Motus organizza la tradizionale manifestazione "Apecchiese ... le bellezze che ci circondano arrivando ugualmente e forse più appagati e riposati alla, che ...

Meta Quest 3, il nuovo visore di realtà mista è qui: il prezzo parte da 549,99€ Hardware Upgrade

Meta Quest 3: preordine Amazon disponibile con gioco incluso e 6 mesi di Meta Quest+, data e prezzo Multiplayer.it

Microsoft Mesh, disponibile in anteprima da ottobre, permette di usare avatar 3D per partecipare alle riunioni in ambienti virtuali con Teams.Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della risposta UNICEF in Italia, in occasione della conferenza stampa presso l’Associazione della Stampa Estera a Roma, ha presentato i dati aggiornati sugli arrivi ...