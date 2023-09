Su 4R di ottobre - Linsostenibile pesantezza dei prezzi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dieci anni fa, nel 2013, il mercato italiano dell'auto poteva contare su 57 modelli sotto i 15 mila euro (in versione base). Ancora nel 2018, erano 45. E oggi? Ne sono rimasti soltanto due: la Dacia Sandero e la Kia Picanto. Un dato impressionante, frutto dell'analisi deidi listino delle auto negli ultimi dieci anni che potete leggere nel fascicolo di Quattroruote di2023. Più 16% soltanto nel 2022. Nell'ultimo decennio, del resto, il prezzo medio delle auto è passato da circa 18 mila euro a oltre 28 mila, con un aumento superiore al 56%. Un valore quasi triplo a quello pur notevole dell'inflazione generale, che nello stesso periodo è salita del 20%. E questo in un contesto di salari fermi o addirittura in diminuzione (rispetto alla media dell'Unione Europea, le retribuzioni sono scese del 12%). Da notare che questo boom dei ...

Prezzi auto, i modelli sotto i 15 mila euro sono spariti: leggi perché su Quattroruote di ottobre 2023 - Quattroruote.it Quattroruote

