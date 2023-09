Strage di Marzabotto | Mattarella | “La memoria è pietra angolare della Costituzione”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladi(Bologna) avvenne 79 anni fa, durante la seconda guerra mondiale, il 29 settembre 1944. Fu il più grave massacro di civili inermi compiuto dai nazifascisti in Europa occidentale. Il presidenteRepubblica, Sergio, l’ha ricordato. Ladell’eccidio, ha detto il Presidente “costituisce una delle pietre angolarinostrae dell’anima dell’Europa, basata sulla promessa di pace“. A, ha sottolineato, “si toccò l’abissobarbarie edisumanità. Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di fascisti locali. Non ci fu alcuna pietà per bambini, ...

In occasione del 79esimo anniversario della strage nazista, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’eccidio di Marzabotto.«A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l’abisso della barbarie e della disumanità. Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise ...