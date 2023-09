Stop per Gualtieri | positivo al Covid | niente Campidoglio

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il primo cittadino della Capitale costretto a non poter lavorare e andare a presenziare eventi per via del virusattività giornaliera. Bruscoper il Sindaco di Roma Roberto. Il primo cittadino della Capitale doveva presenziare alla conferenza stampa per l’ex Fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo, ma tutto a un tratto è stato predisposto un collegamento video perché non poteva partecipare. Ed è stato lui stesso a rivelare il motivo: “Purtroppo ho appena appreso di aver contratto ile non posso essere lì con voi in presenza“, ha premesso Sindaco della Capitale che poi ha aggiunto: “Sto bene, non ho nulla ma per il momento dovrò rimanere a casa“. Il Sindaco di Roma Robertomentre si reca alla camera ardente di Napolitano (Ansa Notizie.com)Un brusco ...