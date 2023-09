(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladi Cassazione ha dato torto all'Asl SudEst, che voleva rifarsi sui compensi di medici convenzionati per ripianare errori contabili e di gestione senza fornire prove certe. I medici non ...

Ladi Cassazione ha dato torto all'Asl SudEst, che voleva rifarsi sui compensi di medici convenzionati per ripianare errori contabili e di gestione senza fornire prove certe. I medici non dovranno ...La vicenda si protrasse fino a quando l'Asl non iniziò a operare trattenute suglidei ... ricevendo lo stesso giudizio, e poi in Cassazione, con lache non solo ha sancito il diritto dei ...

Stipendi, la Corte condanna Asl - Siena LA NAZIONE

Corte condanna Asl per stipendi. – Avvisatore Avvisatore.It

La Corte di Cassazione ha dato torto all'Asl SudEst, che voleva rifarsi sui compensi di medici convenzionati per ripianare errori contabili e di gestione senza fornire prove certe. I medici non dovran ...Pubblico impiego e pensioni saranno due dei capitoli centrali della prossima manovra. E intanto arrivano i primi aumenti per i medici ospedalieri. Per gli statali saranno stanziate, a sorpresa, ...