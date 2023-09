(Di venerdì 29 settembre 2023) Il gruppo, attraverso la Peugeot-Citroën Argentina S.A., ha acquistato il 19,9% del pacchetto azionario della Argentina Lithium & Energy con un investimento di 90di. L'Argentina punta a diventare il terzo fornitore al mondo dientro il 2027, con un potenziale di circa 200 mila tonnellate all'anno. Fino a 15 mila tonnellate diper sette anni. Con questa operazione, il gruppo potrà accedere a quantitativi che potranno raggiungere le 15 mila tonnellate diall'anno per la produzione delle batterie per i veicoli elettrici dei propri marchi. L'accordo sui quantitativi ha una durata di sette anni e in parallelo con questa strategia saranno portate avanti iniziative di ricerca per creare un'attività di estrazione maggiormente sostenibile.

Stellantis ha diffuso un comunicato per informare dei risultati commerciali raggiunti in Europa (30 Paesi in totale). Per il primo semestre, il ...

Stellantis ha concluso i test per la verifica della compatibilità con gli e-fuel di 24 famiglie di motori di veicoli venduti in Europa a partire dal ...

L'accordo prevede l'acquisto fino a 15.000 tonnellate all'anno di litio per un periodo di sette anni Il gruppo automobilisticoha investito 90di dollari per l'acquisto del 19,9% del pacchetto azionario di Argentina Lithium & Energy (Ale), con l'obiettivo di garantirsi l'approvvigionamento di 15mila ...... sono positivi Prysmian +2,94%, Ferrari +2,05%,+1,71%, mentre sono in rosso Pirelli - 1,... Nel menù del giorno anche Ccteu a 6 anni per 750, a fronte di richieste per 1,501 miliardi, ...

Stellantis investe 90 milioni di dollari in Argentina Lithium Il Sole 24 ORE

Stellantis: 90 milioni di dollari per assicurarsi il litio argentino - Quattroruote.it Quattroruote

L'accordo con Argentina Lithium & Energy garantirà al costruttore una fornitura di 15 mila tonnellate di materie prime all'anno fino al 2030 ...Stellantis, il colosso automobilistico, si assicura un approvvigionamento annuale di 15mila tonnellate di litio con un investimento di 90 milioni di dollari in Argentina Lithium & Energy (Ale). L’inve ...