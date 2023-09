Stefano De Martino | clamorosa frecciatina a Belen | “Ho sbagliato su di te” | Volano paroloni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 29 settembre 2023)De, la confessione inaspettata: “Hosu di te”. È unaRodriguez? Napoletano doc,Denasce nel 1989 a Torre del Greco. Fin dalla tenera età, si avvicina al mondo della danza e a soli 10 anni sono già evidenti le sue doti tecniche e musicali. Il giovane prosegue gli studi a New York dove si aggiudica una borsa di studio al Broadway Dance Center. Terminata l’esperienza americana, torna in Italia e diventa un concorrente della nona edizione di Amici, condotto da Maria De Filippi.giunge alla finale del talent show, ma non riesce a vincere. Tuttavia, la visibilità donata dal programma sarà la chiave del suo successo. Infatti, al termine del percorso accademico nella scuola più ...