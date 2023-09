Stefano De Martino attacca Belen | Ho fatto un errore su di te | volano parole pesanti

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggi NotizieDe, conosciuto ballerino e personaggio televisivo italiano, ha recentementeuna confessione che ha scatenato un vortice di chiacchiere e supposizioni. "Ho sbagliato su di te", ha ammesso, lasciando tutti a chiedersi: si riferisce alla sua ex moglie,Rodriguez?De: una carriera danzante verso il successo Nativo di Torre del Greco e nato nel 1989,Deha mostrato un interesse e un talento per la danza fin dalla tenera età. A soli 10 anni, le sue capacità tecniche e musicali erano già in evidenza. Dopo aver studiato a New York e aver vinto una borsa di studio presso il Broadway Dance Center,torna in Italia per partecipare alla nona edizione di Amici, il ...