STATS – Le coincidenze della sesta giornata | Koopmeiners anti-Verona | Berardi anti-Inter

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche sull’ultimo turno di Serie A che ha visto protagonistiCome da tradizione in questa rubrica, andiamo alla ricerca di eventi simili o addirittura uguali nella storia delle partite che si sono giocate tra martedì e giovedì sera. Ecco ledi Serie A. JUVENTUS-LECCE 1-0 – É il terzo 1-0 che si verifica a Torino tra le due squadre. Fra tutti, almeno per quanto riguarda il minuto del gol decisivo, quello determinato da Arek Milik è stato il più sofferto. Nei precedenti, Rui Barros e Zinedine Zidane erano riusciti a sbloccare il risultato già nel primo tempo. Coincidenza sinistra: in entrambe le annate, con Zoff e Ancelotti alla guida, la Juve non ha portato in bacheca nulla.EMPOLI-SALERNITANA 1-0 – ...