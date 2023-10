Stati Uniti - Scioperi | Trump agli operai | Il vostro nemico sono le auto elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 settembre 2023) 24 ore dopo la visita di Joe Bidendelle Big Three (Ford, GM e Stellantis), in sciopero da giorni, Donaldirrompe in un'azienda di ricambi di Detroit, non legata ai sindacati, per prendersela con lea batteria. la seconda puntata politica del "mondoyankee". E, come al solito, The Donald non ha usato giri di parole: "Ille", ha dichiarato il tycoon. Ai metalmeccanici, l'ex presidente degli Usa ha detto pure che non è importante se lo sciopero porterà a un accordo favorevole nelle trattative con la Ford, la General Motors e Stellantis: "Nel giro di due anni", ha detto, "perderete comunque il lavoro". Insomma, un attacco indiretto a Biden, suo principale ...