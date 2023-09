Startup | Dafne avvia il crowdfunding con Open Seed su CrowdFundMe

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fondata da Rodolfo Lironi, Lucia Testa e Giacomo Cattaneo, realizza prodotti per il benessere sessuale in maniera eco-responsabile Rodolfo Lironi, Lucia Testa e Giacomo Cattaneo sono loro le menti dietro, lainnovativa che realizza prodotti per il benessere sessuale in maniera eco-responsabile, con particolare attenzione a qualità, comunicazione e design. “Siamo tre ex colleghi di Musement. Abbiamo lavorato insieme per diverso tempo e insieme abbiamo avuto l’idea di sviluppare un nuovo brand in un settore in cui c’è spazio, richiesta e grandi margini di crescita”, racconta Rodolfo Lironi, Ceo dima anche imprenditore seriale che ha immediatamente intuito le potenzialità del progetto. “Siamo nati senza incubatori o business angel. Abbiamo messo insieme 17mila euro per la costituzione della società e le spese ...