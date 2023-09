Sta nascendo l’intelligenza centaura?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’uomo è ormai un benchmark obsoleto per misurare. Ci siamo sorpresi quando Deep Blue batté il campione mondiale di scacchi nel 1997. Ma dopo qualche anno non ci siamo più stupiti che il computer potesse batterci anche a Go, Forza 4, Poker e molti altri giochi. Ci siamo quindi illusi che le intelligenze sintetiche potessero batterci solo in contesti dove ci fossero regole chiare e predefinite. Ma poi con le nuove evoluzioni l’AI ha iniziato a rispondere meglio della maggioranza degli studenti ai test universitari e con sorpresa andando meglio in materie classiche che quelle scientifiche. La velocità con la quale sta migliorando a questi test ci dice che è solo una questione di mesi per arrivare ad avere prestazioni superiori ai migliori studenti in tutte le materie: – Avvocatura – risponde meglio del 90% degli esaminandi. – Storia – tra 86% e 100% – ...