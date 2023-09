SSC Napoli | De Laurentiis commenta le parole di Abodi

Ai microfoni della Bobo TV, l’ex calciatore di Real Madrid e Roma, Antonio Cassano , ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del ...

La SSC Napoli ha da poco annuncia to la partnership con Sparco attraverso un comunicato sul proprio sito UFFICIALE . Nella giornata di oggi la ...

Il legale della SSC Napoli, Fabio Fulgeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play in cui ha parla to dell’iscrizione del presidente ...

Victor Osimhen ha rimosso gran parte delle foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram, ma non solo . Victor Osimhen ha ...

Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha deciso di non procedere ...

Meluso, dalla doppia impresa a Lecce al progetto Napoli con De Laurentiis ilmattino.it

E' possibile acquistare i tagliandi per la partita di campionato allo stadio Artemio Franchi, in programma il 08/10/2023 alle ore 20:45.La Gazzetta dello Sport – Osimhen, il procuratore deciso: non intenteremo una causa contro il Napoli. La SSC Napoli, nella giornata di ieri, ha divulgato un comunicato, nel quale ha esplicitamente ...