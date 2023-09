Sprechi alimentari | come ridurli con l’AI | 5 consigli facili

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 29 settembre 2023) A causa dell’aumento dell’inflazione, la quantità di cibo sprecato in Italia lungo l’intera catena, dalla produzione al consumo, ha registrato una diminuzione. Tuttavia, nonostante ciò, si continuano a osservare cifre significative di perdite sia in campo agricolo che dinell’industria e nella distribuzione alimentare. Nel corso del 2022, sono state scartate ben 4,2 milioni di tonnellate di cibo, con un valore stimato di 9,3 miliardi di euro. In questo contesto, l’azienda REMIRA si distingueun gruppo internazionale specializzato nell’implementazione di soluzioni intelligenti per ottimizzare la gestione della supply chain e del commercio omnicanale nel settore alimentare. L’automazione dei processi rappresenta uno dei pilastri strategici messi in atto da REMIRA per contrastare glie migliorare l’efficienza della ...