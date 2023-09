Sprazzi di Holm | la fascia destra dell’Atalanta ha un pretendente in più

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Verona. Con tre competizioni da affrontare al meglio, avere alternative che possano ruotare è quanto mai fondamentale per l’Atalanta. In questo senso l’aver trovato a sinistra una certezza in Matteo Ruggeri è un toccasana. A, oltre al solito, encomiabile, ma allo stesso tempo fisicamente poco stabile Davide Zappacosta, che con la bocciatura di Bakker è anche la seconda opzione a sinistra, in questo momento c’è poco. In compenso c’è qualcosa di potenziale, o meglio, di potenzialmente interessante: Emil. Nella prima uscita del Bentegodi, nell’infrasettimanale di mercoledì (27 settembre) contro il Verona, lo svedese ex Spezia ha calcato il campo da titolare per la prima volta dal trasferimento finalizzato ad agosto. Fino a quel momento gli era stato concesso qualche spezzone: contro il Cagliari aveva giocato da alaalto ...