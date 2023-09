Sport italiano in lutto | il calciatore morto a soli 23 anni | la famiglia lo annuncia tra le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Piange lo, il23. La notizia della sua scomparsa data dairi. “Vola in alto, finalmente libero da tutto quel dolore”, scrive sui suoi profili social la zia. Un messaggio pieno di dolore al quale, dopo poco, hanno fatto seguito quello di amici, parenti e delle società delle quali ha vestito la maglia: “Il ricordo suo e deglipassati assieme non svaniranno mai a tutti i suoi affetti più cari porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. >“Lo fate apposta…”. GF, oh-oh: non doveva andare in onda. Cosa si è scoperto ‘grazie’ alla regia (VIDEO) Poco prima della sua morte ha voluto lasciare un messaggio. Negli ultimi giorni ha chiesto alla madre di scriverli sotto dettatura: “Mamma, voglio ...