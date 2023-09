Sport e Maternità | la Fisg al fianco di Lollobrigida | l’Azzurra in raduno con il piccolo Tommaso

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 settembre 2023) Milano – Interventi chiari, immediati e concreti per assicurare il principio delle pari opportunità nel settoreivo e garantire il diritto di conciliare la carrieraiva con il ruolo di madre. Era il 26 maggio scorso quando Francesca– campionessa azzurra di pista lunga, argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start di Pechino 2022 – ha dato alla luce il, il suo primogenito. Oggi la pattinatrice classe ’91 è già in pista con i compagni di Nazionale sul ghiaccio di Inzell (leggi qui), in Germania, impegnata nella preparazione in vista della stagione ormai alle porte. Un compito arduo il suo, alle prese con le sessioni di allenamento e il ruolo di neomamma. Una condizione che lanon ha voluto ignorare e per cui ha varato un progetto speciale ...