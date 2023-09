Splendida Cornice | Geppi Cucciari omaggia la Carrà

Leggi su zon

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mettendosi in gioco da showgirl a tutto tondo,ha aperto la seconda edizione di “”, il varietà culturale in onda ogni giovedì su Raitre, con un omaggio a Raffaella. Accompagnata da un vero e proprio corpo di ballo, e su una coreografia curata da Kledi Kadiu (“che ha fatto in modo che questa non sembrasse una sessione di Zumba”),ha eseguito una “riscrittura” di “Ballo Ballo”, storico brano di Raffellache faceva da sigla di testa alla terza edizione di “Fantastico”, che andava in onda dal medesimo studio – il Tv3 di Corso Sempione a Milano – che esattamente quarant’anni dopo ospita “”. La versione di “Ballo Ballo” offerta da...