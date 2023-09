4 le competizioni in corso : 1° trofeo RollerFestival, Trofeo nazionale diSlalom,1° trofeo Skateboard RollerFestival e Trofeo di corsa(tutte le informazioni ...... l'atleta emiliano - romagnola Elena Bertozzi del Team BoarASD di Verucchio marca un ... Incredibile podio di ben tre atlete della Nazionale inSlalom in un'Italia che, al secondo giorno ...

Speed skating, Francesca Lollobrigida e FISG insieme per il progetto di sostegno alla maternità per le atlete OA Sport

Speed skating, i convocati dell'Italia per il raduno di Inzell: 26 azzurri al lavoro OA Sport

Häman Aktell was poised in his skating and used his size and reach to stop the Red Wings in their tracks, and the Swedish d-man also had three shots on goal. Meanwhile, Alexeyev, who worked with a ...BRYNA Ng Thin Len has emerged the Champion in the Teen Category of the Face of Malaysia modelling competition.