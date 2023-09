Spagna | no definitivo a fiducia Feijoo | verso incarico a Sanchez Consultazioni il 2 e 3 ottobre

Il Congresso dei deputati spagnolo ha negato in via definitiva la fiducia al leader del Partito popolare, Alberto Nuñez Feijòo , incaricato dal re ...

Il Parlamento spagnolo ha confermato il suo no, questa volta, all'investitura come premier di Alberto Nunez Feijoo. Con 177 no e 173 sì - uno in più ...a "dire senza mezzi termini alla...Il nodel congresso è arrivato dopo un precedente fallimento mercoledì . Oggi a Feijóo ... Europa Chi è davvero Alberto Núñez Feijóo, il finto moderato che guida i popolari in...

Spagna: no definitivo a fiducia Feijoo, verso nuovo incarico a Sanchez Il Sole 24 ORE

Spagna, no definitivo del Parlamento a Feijòo: ora tocca a Sànchez cercare il bis al governo Il Fatto Quotidiano

Spagna, il Parlamento ha negato la fiducia al leader del Partito popolare Alberto Nunez Feijòo che lo scorso 23 luglio aveva vinto le elezioni ma senza ottenere la maggioranza. Sono giorni delicati e ...