(Di venerdì 29 settembre 2023) Alberto Núñeznon ce l’ha fatta. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, ilspagnolo hato laal leader del Partito Popolare spagnolo con 172 sì, 177 no e un voto nullo. All’ex governatore della Galizia sarebbe bastata la maggioranza relativa per diventare premier e succedere a Pedro, ma i voti del suo partito e degli alleati dell’ultradestra di Vox non sono bastati per raggiungere l’obiettivo. Ora la palla torna nelle mani di re Filippo VI, che dopo aver consultato nuovamente i rappresentanti delle formazioni politiche affiderà con ogni probabilità l’incarico diunal premier uscente del Psoe. Il leader socialista avrà tempo fino al 27 novembre – ovvero due mesi di tempo dal primo a voto andato a vuoto per ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - l'investitura del leader del PP , Alberto Nunez Feijòo , per l'incarico di formare un nuovo governo in Spagna ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - L'investitura del leader del PP , Alberto Nunez Feijòo , per l'incarico di formare un nuovo governo in Spagna ...

In, Alberto Núñez Feijóo , 62 anni e leader del Partito popolare spagnolo, non ha ricevuto per la seconda volta la fiducia da parte deldei deputati spagnolo per la formazione di un ...L'investitura del leader del PP , Alberto Nunez Feijòo , per l'incarico di formare un nuovo governo in, è stata definitivamente bocciata. Per la seconda volta, la maggioranza delha votato contro un incarico a primo ministro. Feijòo ha ottenuto, nel primo conteggio ufficioso, un voto ...

Spagna, Congresso nega ancora fiducia a Feijoo: probabile incarico al leader socialista Pedro Sanchez TGCOM

Spagna, il Congresso nega la fiducia a Feijóo: ora toccherà a Sánchez provare a formare un nuovo governo Open

Il Congresso dei deputati ha negato definitivamente la fiducia ... Ora che questo spettacolo è finito, è tempo di lavorare di più per il governo progressista che la Spagna si merita” ha invece ...Óscar Puente, un membro del Partito Socialista in Spagna, ha raccontato di un episodio in cui una persona lo ha spinto e aggredito verbalmente su un treno poco prima del dibattito programmato al ...