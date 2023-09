Spagna | il Congresso nega la fiducia a Feijòo a primo ministro

(Di venerdì 29 settembre 2023) su Tg. La7.it - L'investitura del leader del PP , Alberto Nunez, per l'incarico di formare un nuovo governo in, è stata definitivamente bocciata. Per la seconda ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - l'investitura del leader del PP , Alberto Nunez Feijòo , per l'incarico di formare un nuovo governo in Spagna ...

L'investitura del leader del PP , Alberto Nunez Feijòo , per l'incarico di formare un nuovo governo in, è stata definitivamente bocciata. Per la seconda volta, la maggioranza delha votato contro un incarico a primo ministro. Feijòo ha ottenuto, nel primo conteggio ufficioso, un voto ...leggi anche Elezioni in, Porco Rosso virale come messaggio antifascista Incarico affidato ad ... Vox e altri partiti minori mancassero 4 seggi per ottenere la maggioranza assoluta al...

Spagna, Congresso nega ancora fiducia a Feijoo: probabile incarico al leader socialista Pedro Sanchez TGCOM

Spagna, il Congresso chiude la porta a Feijóo, che getta la spugna e commenta: "Ne è valsa la pena" RaiNews

Il Congresso dei deputati ha negato definitivamente la fiducia ... Ora che questo spettacolo è finito, è tempo di lavorare di più per il governo progressista che la Spagna si merita” ha invece ...Óscar Puente, un membro del Partito Socialista in Spagna, ha raccontato di un episodio in cui una persona lo ha spinto e aggredito verbalmente su un treno poco prima del dibattito programmato al ...