Sousa | ' la Salernitana in campo come una famiglia'

(Di venerdì 29 settembre 2023) "Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest'anno ha ulteriormente migliorato la rosa", dice il tecnico granata, Paulo ...

Sabato sera si gioca Salernitana -Inter. I campani sono penultimi in classifica con 3 punti raccolti nelle prime 6 giornate di campionato. ...

Salernitana-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida il tecnico dei campani potrebbe rilanciare Dia dal 1?. Le possibili scelte ...

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra ...

Paulo Sousa , allenatore della Salernitana , ha così parlato in vista del match di domani contro l’Inter : le dichiarazioni Alla vigilia del match ...

... dice il tecnico granata, Paulo, alla vigilia di- Inter. "Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro da diversi anni e sta ottenendo risultati importanti. L'Inter è una squadra di ...Paulo, allenatore della, ha così parlato in vista del match di domani contro l'Inter: le dichiarazioni Alla vigilia del match con l'Inter, il tecnico dellaPauloha parlato ai canali ufficiali del club. LE PAROLE - "Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche ...

Empoli-Salernitana, Sousa: “Siamo andati male, troppo lenti. Risultati condizionanti” Mediagol.it

"Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest'anno ha ulteriormente migliorato la rosa", dice il tecnico granata, Paulo ...Niente Inter per Antonio Candreva, che non ha recuperato dall'infortunio muscolare patito nell'ultima gara contro l'Empoli. Questo l'elenco dei 23 convocati da Paulo Sousa: Portieri: Costil, Fiorillo, ...