Sopravvissuto – The Martian | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Thenon èsu Marte ma tra Budapest e la Giordania. Nel primo Paese le riprese sono state effettuate all’interno dei Korda Studios, gli studi di posa più grandi al mondo. Nel sud della Giordania, invece, la troupe ha lavorato nello Uadi Rum, nota come Valle della Luna, una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica. Le riprese di– Thehanno avuto inizio il 10 novembre 2014 ai Korda Studios di Budapest. Qui sono stati costruiti circa 20 set differenti. In uno di essi sono state piantate persino delle vere patate in momenti diversi, in modo tale da mostrare i diversi stadi di crescita del tubero nel corso del. A marzo 2015, poi, la produzione si è spostata ...