Sophie di Edimburgo | la nuora preferita di Elisabetta II

(Di venerdì 29 settembre 2023) Pochi giorni fa la Duchessa è venuta in Italia in rappresentanza della famiglia reale britannica ai funerali del presidente emerito Giorgio Napolitano. Indossando un elegante abito di Valentino,è stata notata da tutti per la grazia e la compostezza che la contraddistinguono sempre. La Duchessa di, che ha in comune con l’attuale Principessa di Galles le origini borghesi e che all’inizio si è dovuta confrontare con una lontanissima somiglianza fisica con l’altra Principessa di Galles, la più famosa Diana, è riuscita ad arrivare con un duro e silente lavoro ai vertici della Royal Family. Moglie del quarto figlio diII e del Principe Filippo,è entrata a far parte ufficialmente della Famiglia Reale alla fine degli anni ’90, anche se la prima uscita pubblica con il Principe risale al 1994 ...

La duchessa per il 400esimo anniversario del First Folio (la prima pubblicazione delle opere di Shakespeare) sf oggi a un abito Etro blu navy, ma con ...

...Gap Tree è un albero plurisecolare e si trova a circa 160 chilometri a Sud - Est di, ... Il panorama, senza l'albero, ora sembra strano e triste", ha scritto sui socialHenderson, ...... una sua controversa 'intuizione' vuole infatti che sia la principessa Anna, e non la contessa di Wessex, a diventare duchessa di. Ma non finisce qui: per l'unica asparagomante al ...

La duchessa Sophie di Edimburgo in abiti "made in Rome" ai funerali di Napolitano la Repubblica

Gentiloni ricorda Napolitano, "per lui l'Europa è stata sempre la via ... EURACTIV Italia

Secondo Jemima Packington, la stagione di Carlo come regnante non andrà oltre il 2024 Altro che sostenitore della stagionalità a tavola. La ragione per la quale, la scorsa settimana al pranzo di Versa ...Giunta a Roma in rappresentanza della famiglia reale britannica e di suo cognato, re Carlo III, la moglie del principe Edoardo ha reso omaggio al nostro Paese ...