Sonia Bruganelli | la proposta piccante a Paolo Bonolis non passa inosservata | “Potresti farlo”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo il divorzio, sembra che qualcosa di strano stia accadendo tra. Ecco la verità. Belli, simpatici e innamorati: li abbiamo sempre visti in questo modo. Erano una delle coppie più belle in assoluto del mondo dello spettacolo.hanno vissuto un matrimonio felice e sereno, ma quest’anno le cose sono cambiate. Dopo un intero anno di fake news ed insinuazioni, la notizia del divorzio è arrivata come una doccia fredda.hanno deciso di mettere un punto ala loro relazione, con cinque anni di fidanzamento e 21 di matrimonio, durante i quali sono nati i loro tre figli. Dalla notizia improvvisa, i due hanno sempre rilasciato ...