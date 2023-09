Smart working | arriva la proroga per i fragili e i genitori di under 14

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lafarà slittare il termine della disciplina del lavoro agile per dipendentidi14 dal 30 settembre al 31 dicembre Il lavoro agile, noto anche come, è stato uno dei principali cambiamenti introdotti nel mondo del lavoro negli ultimi anni. Con l’obiettivo di adattarsi alle mutevoli esigenze dei dipendenti e promuovere una maggiore flessibilità questa modalità di lavoro è diventata sempre più popolare sia nel settore privato che in quello pubblico. La sua implementazione è stata soggetta a diverse regolamentazioni e proroghe, come nel caso dell’ultima estensione per i dipendenti statali consideratiper dipendenti statali ...

Proroga della garanzia per i mutui delle giovane coppie , dello Smart working per i fragili e 55,6 milioni di euro per il pagamento delle supplenze ...

Le restrizioni per il contenimento del Covid - 19 appartengono ormai al passato, si è tornati a lavorare in gruppo e lonon è più la normalità come qualche anno fa. Lo abbiamo visto nei ...Le sfide della diffusione del remoto La diffusione dello, utilizzato per necessità durante la pandemia e poi diventato una modalità di lavoro ambita da molti dipendenti, richiede una ...

Smart working nella PA, altri 3 mesi per i fragili - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Le condizioni che hanno spinto la domanda di notebook e tablet a livelli eccezionalmente alti si sono esaurite. Le restrizioni per il contenimento del Covid-19 appartengono ormai al passato, si è torn ...