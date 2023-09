Sinner la finisce così | il match point contro Evans

Lo scambio finale nel match vinto da Jannikcontro Daniel Evans in tre set (6 - 4 6 - 7 6 - 3) nel China ...... sul primo il fulmine di diritto lungolinealargo, ma sul secondo Jannik aggiusta la mira (6 - 4). Oltre che servire,risponde anche piuttosto bene e nel terzo gioco del secondo ...

Diretta Musetti-Khachanov: segui l'Atp Pechino LIVE. Sinner vince e va avanti Corriere dello Sport

LIVE Sinner-Evans, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: torna in campo l'altoatesino dopo una lunga pausa OA Sport

Per la sua “prima” in assoluto in Cina si è presentato nella versione migliore - quella da “oohh” del pubblico su un colpo sì e l’altro pure ...L'azzurro scende in campo all'esordio sfidando l'inglese. Nella mattinata sarà il turno anche di Musetti che sfiderà Khachanov ...