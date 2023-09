Sindaco Tidei a luci rosse | il giornale svela | “Nel video si vede di tutto”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sulle coste del litorale capitolino non si parla d’altro: iregistrati nel palazzo comunale di Santa Marinella con protagonisti ilPietroe una donna, che è la moglie di un tecnico a cui l’amministrazione aveva proposto una consulenza da 53 mila euro. Oggi, al tam tam mediatico, si aggiunge un nuovo capitolo. E’ La Verità, evidentemente entrato in possesso del famoso, a raccontarlo. Tide, nelsiilfare sesso con due donne diverse Mentre ildi Santa Marinella Pietro sostiene che nel presuntohot registrato nella sala riunioni del comune ci sono «soltanto effusioni», il ...

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ammette che gli incontri hot in comune sono stati un errore. Ma aggiunge anche che la procura non doveva ...

Nella storia dell’inchiesta per corruzione e del video del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che fa sesso con due donne irrompe il marito di ...

La moglie dell’uomo a cui il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei aveva promesso 53 mila euro per una consulenza informatica parla per la prima ...

Lo scandalo a luci rosse che ha coinvolto Santa Marinella e il suo sindaco ex Pd Pietro Tidei ha creato molto gossip ma ancora nessuna conseguenza ...

Prevista, per oggi alle 18:30 presso l'Aula Consiliare di Via Cicerone, la presentazione dei risultati della ricerca 2023 alla presenza delPietro, dell'assessore alla cultura, della ...Che aveva anche registrato: "Il giorno seguente, 15 dicembre 2021, previ accordi telefonici, alle ore 15:00 lo scrivente si recava nuovamente presso l'Ufficio delper approfondire ...

Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, e i video hot: «La mia amante Non conosco quella donna. Vogliono ricattarmi» Corriere Roma

Tidei e i video degli incontri sessuali, la donna ripresa con lui: “Sono rovinata, mio marito soffre” La Stampa

In merito alle notizie apprese nei giorni scorsi, riguardanti il Sindaco, il circolo di Fratelli d’Italia di Santa Marinella chiede che il primo cittadino venga prima a riferire in sede comunale, rass ...Oltre quaranta studenti, volontari e archeologi hanno preso parte alla campagna di scavi di Castrum Novum, il sito dell’antica città fortificata risalente alla prima metà del III secolo. Prevista, per ...