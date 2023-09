Siamo pronti alle Crocs in denim?

(Di venerdì 29 settembre 2023) Quando sono nate lenessuno si immaginava che potessero arrivare fin dove sono arrivate oggi. Era il 2002 e l’idea di uno zoccolo poroso in gomma era nata quasi per caso da tre amici in navigazione verso i Caraibi che ebbero l’intuizione di creare una scarpa dedicata a chi macinava tante miglia in mare; tanto che le primissimefurono commercializzate al Fort Lauderdale Boat Show, dove ebbero un successo immediato, mentre furono completamente stroncate dal mondo della moda. Con il tempo sappiamo che le cose hanno preso tutt'altra rotta, e che le– quotate in borsa – hanno stretto collaborazioni con tantissimi brand del lusso, sono salite in passerella, sui red carpet, e sono stra amate dcelebrities di tutto il mondo. L'ultima mossa del brand è la collabo con Levi's, il brand del ...

“Chiediamo la cessazione delle sanzioni e del l’embargo economico disumano”. Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina il ministro ...

Il capitano dell'Olimpia EA7 Milano parla durante il Media Day di Euroleague a Milano. Dopo l'estate azzurra al Mondiale e il ritiro di Datome, con cui ...Prima di Jagger, l'anno scorso Keith Richards aveva affrontato l'ipotesi di vendere in un'intervista con la Cbs : "Non so se. Andremo avanti per un altro po', ci metteremo dentro altra ...

Nuovo Covid, siamo pronti Linkiesta.it

Non siamo pronti per il documentario su Richard Benson Rolling Stone Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di formazione di Garcia per domani: "Politano potrebbe riposare e sia Raspadori sia Lindstrom, reduce da un impatto molto convincente con ...