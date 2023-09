Si potranno continuare ad avere relazioni con nonni | fratelli e sorelle

Leggi su iodonna

(Di venerdì 29 settembre 2023) «Nelle adozioni sarà possibile permettere che il bambino mantenga alcuni legami con la famiglia d’origine». Ad affermarlo è un’importante sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che un giudice possa decidere se «sia un bene per il minore conservareaffettive con i genitori biologici». Un verdetto importante quella emesso dalla Consulta perché apre alcuni spiragli costituzionali che, anche se non del tutto inediti, comporteranno una rivoluzione nel Diritto di famiglia. “Nata per te”, l’adozione di ...