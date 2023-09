Shock a Nizza | un calciatore minaccia il suicidio | in corso operazioni di salvataggio

Shock in Francia : Beka-Beka del Nizza su un ponte minaccia di suicidarsi . Clamoroso quanto sta accadendo in autostrada

Momenti di terrore e di apprensione quelli che si stanno vivendo in queste ore adove un calciatore del club starebbe minacciando di suicidarsi . Come riportato da BFM Nice Côte d'Azur e France Bleu Azur il giocatore, che dovrebbe essere Alexis Beka Beka , avrebbe accostato

"Shock in Francia: un giocatore del Nizza minaccia il suicidio in autostrada" Corriere dello Sport

Shock a Nizza: Beka Beka, 22 anni, minaccia di gettarsi da un ponte La Gazzetta dello Sport

Momenti di tensione e paura in casa Nizza. Secondo quanto riportato dai media francesci, un giocatore della formazione allenata da Francesco Farioli, è sul ciglio di un viadotto dell'autostrada A8, ...Il calcio francese, e quello europeo, sono sotto shock e decisamente in apprensione. Secondo quanto riportato dai media transalpini, infatti, un calciatore del Nizza (club che milita nella Ligue 1) sa ...