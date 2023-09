Settore vitivinicolo | Matera FdI | “Da Governo altri sei milioni a sostegno aziende”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilè in grande difficoltà quest’anno a causa della peronospora, a cui si aggiungono i disagi e i danni causati dalla grandine dei giorni scorsi che hanno dato il colpo di grazia a tantesannite”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che prosegue: “Su questo tema c’è grande attenzione del, che sin dall’inizio come io stesso avevo annunciato, aveva previsto nel Decreto Asset un milione di eurodel. Grazie a un emendamento a prima firma Fratelli d’Italia, questo Fondo di solidarietà nazionale a favore dellevitivinicole colpite dalla peronospera è stato aumentato con lo ...