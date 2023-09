‘Sette Cappelle’ | domenica la corsa nella Valle delle Orchidee

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna splendida quattordicenne: lapodisticaSette Cappelle – in programma per1° ottobre (partenza alle 9.30) a Sassano – entra in una nuova fase della sua lunga storia iniziata nel 2011. Non solo la tradizionale competizione sulla distanza di 12 km, ma anche una serie di gare promozionali che anticiperanno l’arrivo dei migliori sul traguardo di Varco Notar Ercole: al via i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e 15 anni, tutti accomunati dal piacere di stare insieme e di scoprire pian piano l’amore per lo sport praticato, magari seguendo l’esempio degli ottimi corridori che si contenderanno il successo. A cominciare dalle due punte della Carmax-Camaldolese Gilio Iannone – vittorioso un anno fa – e Giorgio Mario Nigro, a segno pochi giorni faStraSanMichele. Da ...