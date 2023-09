Serie C 2023 24 | Lescano trascina la Triestina | pari tra Virtus Verona e Novara

(Di venerdì 29 settembre 2023) Poker dellasul Mantova, che frena in vetta a quota 13. Bel primo tempo tra le due formazioni, ritmi alti e già un doppio vantaggio da parte dei padroni di casa.sblocca il risultato al 19esimo dal dischetto, è sempre l’attaccante numero 10 a raddoppiare grazie all’assist di Finotto. Sul finale di prima frazione, l’occasione per gli ospiti di accorciare le distanze con il palo preso da Mensah. Ad inizio ripresa, è ancora la formazione di Tesser a non lasciare scampo agli avversari: tripletta personale messa a segno da, è poi Finotto con un tiro dalla distanza a firmare il poker. Vana la rete di Burrai al 53esimo: termina 4-1. Ennesima sconfitta per l’Alessandria, termina 0-2 contro la Pro Sesto. Sono gli ospiti a conquistare la vittoria grazie al primo vantaggio firmato dall’autogol messo a segno da Rossi al ...

La gara tra Spal e Lucchese, valevole per il girone B del campionato di Serie C 2023 / 2024 e sospesa lo scorso 23 settembre sul risultato di 1-2 ...

La diretta LIVE di Triestina-Mantova , match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno ...

La diretta LIVE di Triestina-Mantova , match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno ...

La diretta LIVE di Triestina-Mantova , match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno ...

La diretta LIVE di Triestina-Mantova , match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno ...

... Studio Ryder Cup Dalle 11.30 alle 18: Terza e ultima giornata Ryder CupAlle 18: Cerimonia ...Sky Sport Max e su Now Domenica 8 ottobre Italia - Brasile alle 15 su Sky Sport Uno e su Now La...... più due numeri addizionali da una secondadi 10, i famosi "Euronumeri". Per partecipare al ... venerdì 29/09/. L'appuntamento è dalle ore 20.00 di stasera per i cinque numeri vincenti ed i ...

Cosa vedere su Netflix questo weekend Le serie imperdibili Today.it

La voce che hai dentro con Massimo Ranieri stasera su Canale 5: la trama della terza puntata La Gazzetta dello Sport

Cinque gol in carriera contro l’Atalanta, tra cui quello del definitivo 0-2 nell’ultima sfida tra nerazzurri e Juventus disputata al Gewiss Stadium. Il bottino di Dusan Vlahovic, in ...La moto è stata preparata da nuova nelle officine Bepi Koelliker dai F.lli Pettinari per le corse Derivate di serie.