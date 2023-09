SERIE A-UDITEL | 1 | 1 MILIONI PER JUVENTUS-LECCE | BENE ANCHE GENOA-ROMA

(Di venerdì 29 settembre 2023)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre dellaA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco i dati adella sesta giornata. SESTA GIORNATA Data Match Ascolti 26 settembre 2023(20:45) 1.158.784 27 settembre 2023 Cagliari-Milan (18.30) 458.213 27 settembre 2023 Empoli-Salernitana (18:30) 39.348 27 settembre 2023 Verona-Atalanta (18:30) 54.942 27 settembre 2023 Inter-Sassuolo (20:45) 668.170 27 settembre 2023 Lazio-Torino (20:45) 87.737 27 settembre 2023 Napoli-Udinese (15:00) 351.360 28 settembre 2023 Frosinone-Fiorentina (18:30) 138.705 28 settembre 2023 Monza-Bologna (18:00) 91.883 28 settembre ...

