Serie A | Milan | tre punti con la Lazio a 1 | 74 Equilibrio in quota tra Atalanta e Juve

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) - I rossoneri hanno agganciato in testa i cugini nel turno infrasettimanale e vogliono restare ai vertici: anche gli scommettitori premiano Pioli & co. Trasferta a Salerno per Inzaghi: vittoria a 1,41 Roma, 29 settembre 2023 -o guarda tutti dall'alto in questo inizio diA. La vittoria di Cagliari, sommata al crollo casalingo dell'Inter con il Sassuolo, ha permesso aldi agganciare i nerazzurri in vetta dopo sei giornate. Un match tutt'altro che semplice attende pero? i rossoneri, che tornano a San Siro per ospitare unareduce dal 2-0 rifilato al Torino. Nonostante il successo infrasettimanale, gli uomini di Sarri vedono lontana la vittoria al 'Meazza', che i betting analyst di Planetwin365 offrono a 4,80. Alla portata, invece, ladel segno «1», proposta a ...

Finalmente si alza il sipario sulla Serie A 2023 -2024 di Basket , con la prima giornata in programma nell’imminente fine settimana che da il via alla ...

- Lazio rappresenta la grande sfida della settima giornata del campionato diA: Pioli, che ha un onorevole passato in biancoceleste, contro Sarri che sta cercando di uscire dalla crisi di ...Commenta per primo- Lazio ( sabato 30 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la settima giornata di campionato inA . PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus - Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic,...

Milan al comando della Serie A, ma ora deve crescere La Gazzetta dello Sport

il Milan la raggiunge in vetta - Il Napoli ritrova Kvara e Osimhen, l’Atalanta vince ancora - Sonego crolla a Pechino, Arnaldi strepitoso - MotoGP Giappone, Bagnaia per tenere la testa della ...Archiviato il turno infrasettimanale di campionato, è già tempo di tornare in campo per la 7° giornata di Serie A e, su tutti, spicca il big match di San Siro tra Milan e Lazio. Con la vittoria sul ...