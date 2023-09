Serie A | le designazioni arbitrali della 7ª giornata

Le Designazioni arbitrali della settima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Un week-end importante per il massimo campionato italiano con ...

Salernitana-Inter si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro . Questa la designazione per ...

Dopo il turno infrasettimanale la Serie B torna subito in campo per l'8giornata di campionato ROMA - Designati gli arbitri per le gare dell'8giornata ...