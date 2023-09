Serie A | Il Napoli risolve la polemica con Osimhen… a metà

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) 2023-09-28 18:58:57 Il web è in trepidazione: DDopo alcuni giorni avvolto brutto tiro E incomprensioniLuiE Vittorio Osimhen Sembra che abbiano calmato le acque. IL partenopeidopo la partita contro Bologna dallo scorso fine settimana, Hanno caricato sui loro social network un video che ha infastidito eccessivamente il loro attaccante. Anche se sembra che entrambe le parti hanno fatto la pace. “La SSCchiarisce di non aver mai voluto offendere o prendere in giro Vittorio Osimhenpatrimonio tecnico del club“. Inoltre, si basano sull’idea che “il linguaggio espressivo utilizzato tic toc Di solito lo fa con un tono creativo e leggero, senza alcuna intenzione di cercare di ridicolizzare o deridere il giocatore.“. Ilride di Osimhen nel suo TikTok ufficiale… e il giocatore valuta la segnalazione! Nel suo ...