Serie A | Giudice Sportivo 6ª giornata | due squalificati | uno torna con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Continuano a non esserci diffidati inA: nessuno è arrivato a quattro ammonizioni. Comedopo il turno infrasettimanale ce ne sono due, Saelemaekersper Inter-Bologna del 7 ottobre.A –SESTAUna: Alexis Saelemaekers (Bologna), Mohamed Kaba (Lecce) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati