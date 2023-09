Serie A | chi ha la marcia in più per lo scudetto?

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 29 settembre 2023) Appena sei giornate, troppo poche per annunciare la squadra più forte. Quanto basta, però, per provare a ipotizzare quale squadra ha le carte in regola per puntare alla vittoria dellodiA 2023/24. Le milanesi sono partite benissimo, a differenza delle laziali. Non male la Juventus, insieme all’Atalanta. Negativa – viste le attese – la prima fase del Napoli, il quale ha già perso qualche punto per strada. Sorpresa piacevole invece la Fiorentina., quali sono le squadre diA che possono puntarci davvero? Su 18 punti disponibili nessuna compagine vanta il bottino pieno, ma alcune ci sono andate vicine. Questo è il caso di Inter e Milan, entrambe con 5 vittorie all’attivo e una sconfitta registrata. A seguire la Juventus di Massimiliano Allegri, a quota 13 (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e ...